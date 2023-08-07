Неизвестные дроны терроризируют Москву: один нашли на могиле Владлена Татарского

Российские СМИ сообщают, что неизвестные беспилотники подняли на уши спецслужбы Москвы. Местные жители активно сообщают о дронах — на улице, на деревьях и даже на кладбище.

Один из таких БПЛА видели даже на могиле пропагандиста Владлена Татарского погиб от взрыва в кафе. Владимир Путин даже посмертно наградил российского военкора.

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Беспилотники пугают россиян

Во время планового обхода в ночь на 5 августа росгвардия нашла дрон на территории Троекуровского кладбища. На могиле коллаборанта Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский, был мощный БПЛА. Взрывчатки рядом с ним не было.

Спецслужбы России проводят расследование, чтобы выяснить, кто принес дрон на могилу и имеет ли находка какое-то тайное значение. За два дня до этого беспилотник находили на месте другого захоронения.

Также россияне сообщают о других случаях полетов неизвестных БПЛА. Директор проекта "Траст" столкнулся с квадрокоптером на Шмитовском проезде. Он ехал за рулем своего BMW поздно вечером и не заметил дрон. Тот врезался прямо в авто – повреждения минимальны. Об инциденте Бабкин сразу сообщил в полицию.

Также известно еще один беспилотник – его нашли рядом с местоположением Научно-исследовательского института Росрезерва. Россияне заявляют, что это уже разговор о стратегической безопасности.

В Москве пока неспокойно