Неизвестные подожгли главное здание ФСБ в Москве на Лубянке: зрелищные кадры

На днях в самом центре российской столицы пылали двери здания ФСБ. Оказалось, что те, кто якобы призваны гарантировать безопасность граждан, не могут организовать ее даже для себя.

Российский добровольческий корпус рассказал, что поджог – дело неравнодушных людей, передает 24 Канал.

Смотрите также Просто во время совещания в Минстратегпроме: СМИ показали момент задержания "крота" из Госкосмоса

ФСБшники в опасности даже в центре Москвы

Добровольцы РДК показали видео, на которых зафиксирован весь процесс поджога. Там напомнили, что кремлевский режим держится у власти, потому что обещает людям "безопасность". Именно ради нее якобы начато полномасштабное вторжение в Украину. Борьбой за "безопасность" оправдывают террор против собственного населения и снятие любых ограничений на действия силовиков.

Рейды РДК подорвали веру в "безопасность". А буквально на днях в самом центре Москвы неравнодушные российские люди доказали и прислали нам для публикации, что ФСБ не может обеспечить даже собственную безопасность, как она защитит своих граждан?,

– говорится в заметке военных.

Поджог ФСБ в Москве: смотрите видео

К слову, недавно в оккупированном Мариуполе взорвали автомобиль с сотрудником российского ФСБ. Он сейчас находится в реанимации.