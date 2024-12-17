В Москве посреди улицы прогремел взрыв: среди жертв может быть генерал-лейтенант

В Москве 17 декабря два человека погибли после взрыва на Рязанском проспекте. Предполагается, что среди жертв может быть генерал-лейтенант.

Местные жители утверждают, что сначала они услышали звук детонации, а затем увидели машину и тела мужчин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также: Путин уже не контролирует ФСБ: борьба с Кадыровым – только верхушка айсберга

Что известно о взрыве в Москве

Взрыв произошел примерно в 6:11 по московскому времени.

В доме поблизости на первых этажах выбило стекла и двери, повреждены также несколько автомобилей. Пока неизвестно, что могло взорваться, однако утверждается, что взрывное устройство с примерно 200 граммами тротила взорвали дистанционно. Он был заложен в самокате возле входа в подъезд, куда заходили погибшие.

В российских телеграм-каналах пишут, что предварительно самокат с примотанным к ручке взрывным устройством припарковал неизвестный мужчина возле подъезда за несколько часов до взрыва — примерно в 2 – 3 часа ночи.

Самокат стоял между домом и автомобилем погибших.

"Вероятно, взрывник или его подельник могли даже не находиться в зоне видимости, а получить доступ к камере подъезда, который есть у многих жителей жилого комплекса", – говорят росСМИ.

Внимание, 18+! В Москве раздался взрыв: смотрите видео

На месте взрыва работает российское МЧС.

18+! Последствия взрыва в Москве: смотрите видео

Известно, что погибли два человека. Вероятно, речь идет о военнослужащем и его помощнике.

Предварительно они служили в войсках радиационной, химической и биологической защиты российской армии.

Осторожно, 18+! От взрыва в Москве погибли люди: смотрите видео

Российские телеграм-каналы утверждают, что на них было совершено покушение. Официальных сообщений российских властей или спецслужб пока нет.

Позже появилась неподтвержденная информация о том, что погибшим оказался генерал Игорь Кирилов – начальник войск радиационной и химической защиты.