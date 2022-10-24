В Москве продолжается "частичная мобилизация", но местным СМИ запретили об этом сообщать

В Москве продолжают раздавать повестки россиянам по месту жительства и работы. Хотя мэр столицы России Сергей Собянин продолжает это отрицать.

По данным разведки, российские власти остановили работу так называемых "мобильных мобилизационных пунктов", а также приостановили практику "облав" на военнообязанных в общественных местах.

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В Москве пытаются скрыть "частичную мобилизацию"

В закрытых директивах руководству СМИ акцентируется внимание на необходимости полного игнорирования темы "облав" в Москве и Санкт-Петербурге.

На полигонах московской области продолжается подготовка мобилизованных военнослужащих. В связи с нехваткой офицерского и сержантского состава на должности инструкторов взводов и инструкторов по подготовке назначаются военнослужащие, подписавшие контракт в воинском звании "рядовой" и имеют боевой опыт на территории Украины.

В ГУР также сообщили, что во время "первой волны" мобилизации в ряды вооруженных сил России прибыло по меньшей мере 200 тысяч человек. Предполагается, что дальнейшая мобилизация будет продолжаться в "классическом варианте времен Второй мировой войны".

Первая часть мобилизованных была направлена в Украину с минимальными сроками подготовки или вообще без нее, чтобы стабилизировать линии фронта.

Следующие части мобилизованных будут направляться на основе развития оперативной обстановки и, по возможности, в зависимости от готовности личного состава.

По аналогичному принципу для ведения боевых действий против ВСУ будут привлекаться мобилизованные второй, третьей и других волн мобилизации.

"Все идет по плану": главное о мобилизации в России

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Страна-агрессор планировала мобилизовать 300 тысяч человек.

Впрочем, указ содержал и закрытый пункт, в котором говорится о планах российских властей мобилизовать более миллиона мужчин.

Москву накрыли "облавами", там начали вручать повестки повсюду, где только возможно. В частности, в метро, хостелах на рынках днем и ночью.

Россиян "поощряют" идти на захватническую войну. За это им предлагают "интересные подарки": безвозмездный газ, продовольствие, живую рыбу и даже баранов.

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