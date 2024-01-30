В Москве произошел взрыв на подстанции: причины неизвестны

В России в последнее время неспокойно. В частности, там раздался взрыв на энергетическом объекте.

Российские СМИ пишут, что в Москве 30 января раздался взрыв на подстанции. Он произошел примерно в 8:30 по московскому времени.24 Канал.

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Причины неизвестны

Взрыв на подстанции в районе Щербинки. Детали инцидента неизвестны.

Также неизвестно, что вызвало взрыв. В то же время в соцсетях уже выдвигается несколько версий: короткое замыкание попадания молнии и неисправность трансформатора.

В то же время в московском МЧС сообщили, что никаких обращений не было.

Видео с взрывом попало в соцсети. На записи можно увидеть как в один момент что-то загорается. Вероятно, взрыв был довольно сильным.

В Москве на подстанции произошел взрыв: смотрите видео

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