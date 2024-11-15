"Не служил – не мужик": оккупант зарезал мужчину, который хотел пойти в ЧВК "Вагнера"

Новости из России не перестают поражать. В Москве "ветеран" зарезал мужчину, который отказался от помощи в заключении контракта. 24 Канал перескажет детали, которые распространили российские паблики.

Тем временем дети чиновников и друзья Путина спокойно летают за границу, имея дипломатические паспорта. Оппозиционное СМИ The Insider привело целый список "избранных".

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Зачем оккупант убил собутыльника

Группа мужчин сидела в баре, когда к ним присоединился 32-летний Денис Калманов. Вероятно, они обсуждали войну против Украины, поэтому один из группы, Руслан Макушев, вспомнил, что хотел бы послужить в ЧВК "Вагнера". Но когда "ветеран" предложил ему поехать на фронт и намекнул, что может помочь заключить контракт, Руслан отказался. Мол, может заняться этим и сам.

Убийцу украинцев это, очевидно, возмутило, поэтому он подождал, пока Макушев не выйдет покурить. Там заявил "Не служил – не мужик", назвал лжецом и попытался вызвать на драку. Мужчин разняли и даже заставили пожать руки. Но не тут-то было.

Калманов достал нож и нанес Макушеву 6 ударов. На суде признался в содеянном, но заявил, что его спровоцировали на убийство, а сам убитый оскорблял его. Суд дал Калманову восемь лет колонии строгого режима,

– сообщили российские телеграм-каналы.



Денис Калманов, который убил человека / Фото росСМИ

Справка. Фраза "Не служил – не мужик" родом из СССР, мол, настоящий мужчина – только тот, кто был в армии. До войны в современной России это мнение начали критиковать как стереотипное. Но с началом войны России против Украины оно приобрело новые смыслы. Путин не объявляет мобилизацию, но пропаганда всячески убеждает, что убивать украинцев – это хорошо и что на этом можно заработать. А для женщин в России подготовили другое, не менее мрачное будущее – рожать новых солдат.