В Москве боятся проникновения диверсионных групп и уже усилили охрану вокруг Кремля

В Москве боятся проникновения диверсионных групп, а потому уже усилили охрану вокруг Кремля. Полиция усиливает патрулирование, а бойцы ОМОНа ежедневно сидят на базе, чтобы в случае чрезвычайной ситуации сразу отреагировать.

Об этом сообщают в росСМИ. Сейчас в Москве усилили все меры безопасности, передает 24 Канал.

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В Москве боятся диверсантов

Российские СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишут, что в Москве и Московской области готовят к проникновению диверсионных групп. Полицейские уже начали усиленно патрулировать улицы, а также получили предупреждение о возможных попытках завладеть их оружием.

Сейчас спецназовцы, вооруженные автоматами, дежурят вместе с экипажами российской ДПС. Более того, особенно усилена охрана в центре Москвы и вокруг Кремля.

В сети также пишут, что спецназовцы российского ОМОНа ежедневно находятся на базе в резерве на случай, если необходимо будет быстро отреагировать и выехать на место чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в России настолько боятся диверсий, что даже полицейских-новичков ставят на патрулирование только с опытными спецназовцами.

Ранее в Центре противодействия дезинформации сообщали, что Кремль может готовить провокации в Курской области. Так, оккупанты могут устроить теракт с жертвами, чтобы обвинить Украину. В то же время российская пропаганда уже распространяет фейки, что ВСУ якобы используют химическое оружие.

Стоит отметить, что российские спецслужбы неоднократно устраивали провокации против собственного же населения. К примеру, ФСБ руками ИГИЛ в "Крокус Сити Холл" организовала теракт. Тогда погибло по меньшей мере 145 человек, среди которых, как сообщали российские власти, были дети.