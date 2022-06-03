Крики о помощи и 15 скорых: в Москве вспыхнул масштабный пожар в бизнес-центре
В Москве утром 3 июня вспыхнул мощный пожар в центре "Гранд Сетунь Плаза". По предварительной информации, в здании могли находиться люди, говорят источники.
О гигантском пожаре пишут российские СМИ и соцсети. Из видео видно, что помещение почти полностью в огне.
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Ранг пожара повысили до максимального
Пока официально о пострадавших и жертвах неизвестно. Однако спасатели уже повысили ранг пожара до максимального – пятого. Также собравшиеся возле бизнес-центра люди уверяют, что оттуда доносились крики о помощи. Возможно, люди остались заблокированы огнем на верхних этажах здания. Вроде бы некоторым из них удалось вылезти на крышу.
Также СМИ пишут, что сначала могла загореться и обшивка центрального входа, а потом огонь распространился на все этажи. Официальные источники утверждают, что неправильно была подключена проводка к освещению на фасаде. Сначала пламя было очень маленьким, однако ему не придали значения и достаточно быстро не среагировали. Прокуратура уже приступила к расследованию.
Вот так начинался пожар / Видео с российского телеграм-канала:
На улице перекрыли движение транспорта
На улице Горбунова, где расположен "Гранд Сетунь Плаза", перекрыли движение транспорта. В Москве – ливень, однако пламя только разгоралось.Обратите внимание! По информации СМИ, пожарные вызвали на место сразу 15 машин скорой помощи. Также сюда везли все подъемники в столице России. На Горбунова прибыли и вертолеты МЧС.
Из здания вывели более сотни человек, поиск продолжается
Впоследствии МЧС России сообщило, что из здания удалось сразу вывести более 120 человек. Однако по всей вероятности, в помещении еще был кто-то. Поиск продолжается. Спасенные рассказывают, что некоторые их сотрудники, ожидавшие спасателей, перестали выходить на связь.
Смотрите видео пожара в бизнес-центре / Видео соцсетей и СМИ:
На место прилетели вертолеты МЧС / Смотрите видео:
В России все чаще возникают пожары
В последнее время в России все чаще возникают масштабные пожары. Так, накануне в Набережных Челнах загорелся склад с резиной и пластиком. Возгорание произошло на заводе, а огонь уже перебросился на склад. Площадь пожара – до 1 тысячи квадратных метров, а весь город накрыл гигантский черный столб дыма.
Россия в огне: коротко о последних пожарах
- В российской Якутии в течение нескольких дней горел мусорный полигон. В огне оказалось более 11 тысяч квадратных метров территории.
- В конце мая Россия не могла справиться с лесными пожарами. В частности, пылал Алтайский край.
- 25 мая в столице государства-агрессора загорелся храм Петра и Павла. Купола его были укутаны черными облаками дыма.
- За несколько дней до этого пожарные работали и в Подмосковье. Здесь пылала территория Центрального аэрогидродинамического института.
Смотрите видео, как это было: масштабные пожары в России