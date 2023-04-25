Все идет по плану: в Москве закрывают Красную площадь до 10 мая

В Москве закроют Красную площадь для посетителей. Ограничения будут действовать минимум две недели.

Красная площадь будет закрыта 27 апреля по 10 мая. Указывается, что это связано с подготовкой к параду на 9 мая. Об этом пишут росСМИ, передает 24 Канал.

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Ограничения будут действовать не менее двух недель

"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Красная площадь будет закрыта для посещения с 27 апреля по 10 мая 2023 года", – говорится в сообщении ФСТ.

Отметим, что с 23 по 14 мая россиян не пускают в мавзолей Ленина. Доступ к монументу закрыт по той же причине, что и площадь из-за подготовки к параду, сообщают росСМИ.

Кроме того, в Московский Кремль также нельзя будет попасть с 7 по 9 мая.

На параде будет только один иностранный президент