Паники "нет": россияне перебросили в Москву дополнительные ПВО
17 марта 2024, 22:53Читати новину українською
Источник:"АТЕШ"
Режим Владимира Путина, вероятно, опасается атак с воздуха на Москву. Ведь оккупанты решили усилить ПВО в столице России.
В районе российской столицы оккупанты решили усилить противовоздушную оборону. Об этом в своих соцсетях дало понять движение "АТЕШ".
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Что рассказали партизаны
Захватчики перебросили в российскую столицу ПВО.
Агенты "АТЕШ" из армии России подтверждают, что дополнительные дивизионы ПВО переброшены в Москву,
– говорится в сообщении.
Также агенты "АТЕШ" в своем другом посте предупредили, что 18 марта "может быть очень жесткий понедельник для россиян".
Под Москвой появились листовки с Путиным
- В первые дни так называемых российских президентских "выборов" активисты партизанского движения "АТЕШ" расклеили в Московской области листовки. На них был изображен российский диктатор и написан слоган "Путину скоро конец".
- Агенты "АТЕШ" в своих листовках призвали российских избирателей игнорировать голосование. Также они дали понять росгвардейцам, что за ними следят.