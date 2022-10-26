В центр Москвы стянули большое количество военных: в чем причина

В центре Москвы сегодня вечером заметили множество военных, силовики даже перекрыли улицу. Мотивы этих действий москвичам не объяснили.

Об этом сообщил ряд российских СМИ. Отмечают, что в здание Совета Федерации на Большой Дмитровке прибыло большое количество военных, пригнали даже бронетранспортер.

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Более того, в телеграм-каналах появились видео, где можно увидеть колонну военной техники, людей в военной форме и с автоматами.

Движение на улице перекрыли. С чем именно связано прибытие военных – неизвестно, говорится в сообщении.

В то же время, российские СМИ сообщали, что Федеральная служба охраны предварительно анонсировала обучение на территории здания правительства, совета федерации, госдумы и комплекса зданий администрации президента.

Согласно плану, учения должны состояться с 25 по 27 октября.

Кстати, в последнее время в Москве все чаще наблюдают подобное. Колонны техники и военных уже, казалось, не удивляют москвичей.

В Москве начались аресты военных

В российской столице начался комплекс "мероприятий" против военных. В Москву вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" росгвардии.

Уже известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.

Россияне в сети утверждают, что это внутренние ссоры верхушки. Оккупанты жалуются, что, пока они воюют, кто-то в Кремле делит власть.

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