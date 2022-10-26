Про це повідомила низка російських ЗМІ. Зазначають, що до будівлі Ради Федерації на Великій Дмитрівці прибула велика кількість військових, пригнали навіть бронетранспортер.

Увага Проводитимуть приховано, – заява про завершення мобілізації у Москві юридично нічого не варта

Ба більше у телеграм-каналах з'явились відео, де можна видно колону військової техніки, людей у військовій формі та з автоматами.

Рух на вулиці перекрили. З чим саме пов'язане прибуття військових, невідомо, – йдеться у повідомленні.

Водночас російські ЗМІ повідомляли, що Федеральна служба охорони попередньо анонсувала навчання на території будинку уряду, ради федерації, держдуми та комплексу будівель адміністрації президента.

Згідно з планом, навчання мають відбутися з 25 по 27 жовтня.

До слова, останнім часом у Москві усе частіше спостерігають подібне. Колони техніки та військових уже, наче, не дивують москвичів.

У Москві почались арешти військових

У російській столиці розпочався комплекс "заходів" проти військових. До Москви увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського – "еліти" росгвардії.

Вже відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.

Росіяни в мережі стверджують, що це внутрішні сварки верхівки. Окупанти жаліються, що, поки вони воюють, хтось у Кремлі ділить владу.

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