В МВД назвали четкое условие для продолжения переговоров с Россией

Из-за циничных действий оккупантов Украина фактически вышла из переговоров с Россией. На данный момент продолжать их не планируют.

В Министерстве внутренних дел считают, что смысла возобновлять переговоры нет. Об этом 24 каналу сказал советник главы МВД Виктор Андрусов.

К теме Переговоры с Россией приостановлены, она не может понять, что является источником нацизма, – ОП

Переговоры с Россией пока не будут продолжать

По его словам, переговоры не возобновят, пока либо россияне не выйдут на границу, либо просто не покажут, что они действительно готовы идти на такой шаг.

Хотя, возможно, ситуация с "Азовсталью" будет являться таким сигналом. Это мы поймем, когда президент нам больше расскажет о деталях этой операции,

– подчеркнул Андрусов.

Возможно, ее можно трактовать как сигнал, что Путин готов о чем-то договариваться. "Однако договариваться с насильником – это на самом деле отсрочить следующие изнасилования", – отметил советник главы МВД.

Андрусов считает, что путь один – Украина должна освободить свои территории и только после этого договариваться с главой Кремля. Либо же новые разговоры о договоренностях могут быть только после достижения нашей победы на поле боя.

Возможны ли дальнейшие переговоры

По состоянию на сегодняшний день Андрусов не считает, что переговоры будут. Они возможны только после наших контратак, которые будут происходить в ближайшее время.

Когда они будут очень успешными – мы войдем в переговоры, либо они будут неуспешными – и мы тоже войдем в переговоры,

– отметил он.

До того, как Украина попытается освободить свои территории, никакой целесообразности в переговорах советник главы МВД не видит.

"Они могут касаться исключительно двух вопросов – обмен пленными и обмен телами погибших. Относительно всего прочего никаких переговоров быть не должно", – добавил он.

Переговоров с Россией пока не будет

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией сейчас на паузе.

Причин – несколько. Но самое главное, что Россия сейчас не показывает основного понимания сегодняшних процессов в мире.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква тоже отметил, что Путин не готов договариваться о прекращении войны.

Владимир Зеленский рассказал, что Украина была готова отложить вопрос Крыма, однако Россия на это не согласилась.

Федор Вениславский считает, что российская сторона хочет иметь аргументы на переговорах, поэтому создает проблемные участки на фронте, чтобы ими манипулировать.

Кстати, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что война в Украине закончится только тогда, когда мы освободим и Донбасс, и Крым.

Андрусов предположил, когда возможно продолжение переговоров: смотрите видео