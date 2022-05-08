В МВД объяснили, почему Россия не готовится нападать с Приднестровья

Ситуация с Приднестровьем продолжает оставаться напряженной. Однако россияне пока не думают о том, чтобы открывать дополнительный фронт в Одесской области, а работают над совсем другим.

Мол, оккупационные войска сейчас заняты другим, а ситуация абсолютно противоположная. Такое мнение 24 каналу высказал Виктор Андрусив – советник министра внутренних дел.

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Чем сейчас заняты войска России в Приднестровье

Россияне уже давно стали создавать большое напряжение в непризнанной республике и максимально нагнетать ситуацию. Однако, пока российские войска на оккупированной части Молдовы не думают о попытках открыть одесское направление, считает советник МВД.

Ситуация абсолютно противоположная. Рашисты готовятся к обороне Приднестровья,

– заявил Андрусив.

Он пояснил, что оккупанты полностью перекрывают дороги и строят блокпосты, потому что боятся, что это Украина нападет на Приднестровье и захватит склады вооружения, одни из самых больших вообще в Европе.

Также российские захватчики опасаются то, что украинцы возьмут в плен их войска, которые на самом деле очень малочисленны.

"Они ведут абсолютно оборонительные действия, и даже атаки (ракетные – 24 канал) на Одессу – это попытка, по их больному мнению, уничтожить западное вооружение, которое там стоит, а оно там на самом деле не стоит", – отметил советник МВД.

У Украины есть силы провести операцию в квазиреспублике, – Андрусив

Андрусив отметил, что россияне не хотят дать возможность вторгнуться Украине в Приднестровье и захватить квазиреспублику.

"Происходящее в Одесском регионе – это попытка не дать нам провести действия относительно Приднестровья, потому что это может превратить его в то же, что они сделали нам с Мариуполем", – отметил он.

Однако советник МВД отрицает, что у Украины такие намерения, ведь этого невозможно делать без разрешения правительства Молдовы.

Если Молдова даст нам разрешение, у нас есть силы провести такую операцию. Очень быстро решить вопрос нашего обменного фонда и большого количества снарядов для нашего оружия,

– сообщил Андрусов.

Ситуация в Приднестровье: последние новости

В Приднестровье продолжают запугивать людей. Там начали распространять фейки о выстрелах, которые якобы кто-то слышал со стороны Украины.

Кроме создания напряжения на оккупированной территории Молдовы, есть и хуже сигналы об опасности. Как, например, приведение в полную боевую готовность войск.

В украинской разведке также сообщалось, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью, чтобы обвинить в этом Украину.

Однако угроза вероятного наступления российских войск из Приднестровья фактически отсутствует. Федор Вениславский считает, что разведка постоянно делится данными о возможных опасностях.

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