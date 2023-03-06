Руководились законом: в НАБУ прокомментировали свои действия по делам Пивоварского, Коболева и Дыхно

В Украине продолжается "большая чистка" от внутреннего врага. В последние месяцами украинские спецслужбы вручили подозрения, а суды вынесли приговоры ряду украинских бизнесменов и эксполитиков.

В социальных сетях не всем пользователям понравились такие действия. В частности, речь идет о подозрениях эксминистру инфраструктуры Андрею Пивоварскому, экспредседателю "Нефтегаза" Андрею Коболеву и приговору экскероводу аэропорта "Борисполь" Евгению Дыхне.

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Приговор для Дыхне – окончательный

В НАБУ утверждают, что по делу бывшего гендиректора аэропорта "Борисполь" суд сказал свое окончательное слово. Соответствующие органы изучили все доказательства, предоставленные стороной обвинения и стороной защиты.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 1 марта приговорил Евгения Дыхне к 5 годам лишения свободы. Его обвиняли в том, что когда он был исполняющим обязанности директора МА "Борисполь", вопреки интересам службы подписывал предварительные договоры аренды, благодаря которым арендаторы имели возможность пользоваться помещениями и оказывать услуги пассажирам аэропорта, пока Фонд государственного имущества медлил со своими процедурами.

НАБУ разъяснило манипуляции по Коболеву

В антикоррупционном бюро объясняют, что экспредседателю "Нафтогаза" Коболеву ВАКС избрал меру пресечения, исследовав материалы и признав выдвинутое подозрение обоснованным.

Несмотря на это, в сети разгоняют манипуляции, якобы эксчиновник не назначал себе премию в 229 миллионов гривен, а сделал это Наблюдательный совет.

В то же время в НАБУ разъяснили эту ситуацию. Оказывается, что Коболев не вынес на предварительное рассмотрение вопроса о премировании, которое противоречит законодательству.

Объяснение НАБУ по Коболеву / Фото НАБУ

Напомним, что 1 марта апелляция ВАКС назначила экспредседателю "Нафтогаза" Андрею Коболеву более 200 миллионов гривен залога. В САП отметили, что по определению суда подозреваемый должен внести средства в течение 5 дней с момента провозглашения решения. Срок действия обязанностей – 2 месяца.

Пивоварский нанес государству ущерб на 30 миллионов долларов

Недавно эксминистру инфраструктуры Андрею Пивоварскому сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. Такие действия нанесли государству более 30 миллионов долларов ущерба.

По данным следствия, в 2015 году экс-чиновники издали приказ, позволявший частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный".

В антикоррупционном бюро разъяснили, что этот приказ не был направлен на реформирование, поскольку его цель – удовлетворение интересов частных компаний.

Объяснение НАБУ по делу Пивоварского / Фото НАБУ

В НАБУ и САП подчеркнули, что исследовали действия должностных лиц исключительно по их соответствию законам.

"Строя правовое государство с европейскими ценностями, мы должны доверять Высшему антикоррупционному суду, созданному с учетом лучших мировых практик, и оперировать фактами вместо эмоций, а противоречия решать законным способом", – говорится в сообщении.