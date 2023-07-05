В Нацгвардии начали служебное расследование после взрывов в Шевченковском райсуде
Источник:МВД Украины
В Шевченковском райсуде 5 июля прогремели взрывы. В Нацгвардии начали служебное расследование.
Теракт устроил Игорь Гуменюк. Он 31 августа 2015 года совершил тяжкое преступление под Верховной Радой.
Заметьте Обвиняемый, устроивший взрывы в суде в Киеве, погиб на месте, — МВД
В Нацгвардии начали служебное расследование
По указанию министра внутренних дел Игоря Клименко в Национальной гвардии началось служебное расследование по факту событий, произошедших в Шевченковском суде.
Расследование начато для всестороннего и объективного установления всех обстоятельств произошедшего, в частности, относительно правильности действий личного состава стражи НГУ, осуществлявшей конвоирование подсудимого в суд,
– сообщили в МВД.
Напомним, что обвиняемый погиб на месте происшествия. Предварительно он себя подорвал. Игорь Гуменюк пытался скрыться из здания суда, поэтому бросил в конвой взрывное устройство.Обратите внимание! Гуменюка обвиняли в теракте под Верховной Радой в 2015 году. Следствие утверждает, что тогда он бросил боевую гранату в толпу, в результате чего погибли четверо нацгвардейцев, а еще более 140 человек получили ранения. Следствие по делу Гуменюка длилось более 7 лет. 5 июля обвиняемому должны были продлить меру пресечения. До этого он находился в СИЗО.
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Взрывы в здании Шевченковского суда: коротко
- Около 18:00 в сети начали сообщать о взрывах в здании Шевченковского райсуда. Впоследствии эту информацию подтвердили и в правоохранительных органах.
- В сети также появилось видео с места происшествия, на котором были слышны выстрелы.
- В КМВА отметили, что взрывные устройства были взорваны в уборной. По информации СМИ, обвиняемый бросил 3 гранаты. Однако министр внутренних дел рассказал, что взрывов было 2.
- Во время штурма помещения ранения получили двое бойцов КОРДа. Жизнь спецназовцам спасли щиты, с которыми они двигались.