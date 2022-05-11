В Нацгвардии рассказали, сколько их служащих погибли за время войны
В полномасштабной войне, которую Россия начала в нашей стране, участвуют разные военные формирования Украины. Среди них есть и бойцы национальной гвардии.
Что известно о потерях Нацгвардии на войне
Нацгвардейцы смело защищают украинскую землю от российских оккупантов. К сожалению, некоторые пожертвовали собственной жизнью за Родину, пишет 24 канал.
Рекомендуем Оккупанты попали в состав с аммиачной селитрой, минус 26 350 врагов: основное за 77 день войны
Начальник управления штаба Нацгвардии Алексей Надточий сообщил на брифинге, что 501 человек погиб. Кроме того, еще 1 697 военных получили ранения.
Заметим, что военно-политическое руководство государства не разглашает общее число погибших украинских военных. Ведь этой информацией может воспользоваться враг. 16 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала войны погибли от 2,5 тысяч до 3 тысяч украинских военных. В то же время потери россиян в то время составили 19 – 20 тысяч бойцов.
Погибшие на войне: последние новости
- Во время российской оккупации Киевской области погибла журналистка Оксана Гайдар. Это произошло в результате артиллерийских обстрелов села Шевченково. Под обстрел она попала вместе с матерью.
- По состоянию на 9 мая вражеские войска убили 226 украинских детей. Также известно, что 415 несовершеннолетних получили ранения. Больше всего жертв зафиксировали в Киевской области.
- В Белогоровке Луганской области погибли волонтеры из Закарпатья – Назар Дичук и Дмитрий Быц. Мужчины помогали местным жителям эвакуироваться, однако попали под обстрел школы.
- В боях в Харьковской области жизнь за Украину отдал журналист и военный Максим Мединский. Боец родом из Одессы. Известно, что у него остались жена и 3-летняя дочь.
- 5 мая стало известно, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе погибла психолог полка "Азов" Наталья Луговская. В 2018 году женщина потеряла на войне 23-летнего сына, который был "азовцем". После этого Наталья присоединилась к полку.
Это может вас заинтересовать – ВСУ уничтожили мощный российский вертолет: видео