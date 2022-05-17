В начале войны силы противника превосходили наши в 8 раз, – советник министра МВД

Когда украинские войска пойдут в полноценное контрнаступление, мы на условной границе ОРДЛО не остановимся. Мы пойдем на административные границы Украины, чтобы полностью восстановить наш суверенитет и территориальную целостность.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он также отметил, что у нас прибывает очень большое количество техники, а у оккупантов она уменьшается.

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"Если мы говорим о человеческом и военном ресурсе, то мы должны понимать, что в России этого всего нет. Нас активно поддерживают западные партнеры, постоянно выделяются большие средства и поступает вооружение", – объясняет Ростислав Смирнов.

По словам советника Дениса Монастырского, у оккупантов только добавляется перечень населенных пунктов, где их разбивает ВСУ. По его мнению, это касается как живой силы, так и военной мощи. До начала военной операции непосредственно на Донбассе, силы противника превосходили наши в 8 раз.

Разница в силах ВСУ и возможностях врага

Тем не менее мы смогли остановить врага и не дали ему возможности двигаться дальше. А теперь, мы еще и проводим успешные контроперации на отдельных участках фронта. По состоянию на сегодня, мы владеем достаточным запасом резервистов и военной техники,

– объясняет Смирнов.

И эта чаша весов пока на стороне оккупантов, но это преимущество стремительно сокращается. И мы убеждены, что очень, которое мы увидим на карте освобожденных территорий, говорит Ростислав Смирнов.

Именно поэтому, наши прогнозы относительно контрнаступления на июнь-июль таковы, потому что в это время мы ожидаем перелом ситуации в пользу наших защитников,

– утверждает советник Монастырского.

По прогнозам МВД, к этому времени мы:

получим достаточное количество оружия;

наши военные пройдут обучение и получат необходимый опыт.

Ситуация на фронте – последние новости

Аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила оккупантов. Они пытались обустроить переправу через Северский Донец. После создания понтонного моста захватчики планировали перебросить около десятка единиц бронированной техники, но оккупанты были уничтожены ВСУ.

С каждым днем войны моральный дух войск захватчиков приходит в упадок, а давление на капитанов и сержантов со стороны высшего командования увеличивается. Именно поэтому на фронте появились расстрельные отряды кадыровцев, которых вызывают на участки, где россияне отказываются идти в бой. А командиры оккупантов открыто угрожают российским захватчикам уничтожением в случае неисполнения приказов.

Служба безопасности Украины опубликовала перехват телефонного разговора одного из находящихся в Запорожье российских оккупантов. Он жалуется своему другу на оружие, которое есть у украинцев. И клянет российскую армию, якобы украинский "Байрактар" уничтожает почти на 100% подразделения вражеской армии.

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