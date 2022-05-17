В начале войны силы противника превосходили наши в 8 раз, – советник министра МВД
Когда украинские войска пойдут в полноценное контрнаступление, мы на условной границе ОРДЛО не остановимся. Мы пойдем на административные границы Украины, чтобы полностью восстановить наш суверенитет и территориальную целостность.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он также отметил, что у нас прибывает очень большое количество техники, а у оккупантов она уменьшается.
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"Если мы говорим о человеческом и военном ресурсе, то мы должны понимать, что в России этого всего нет. Нас активно поддерживают западные партнеры, постоянно выделяются большие средства и поступает вооружение", – объясняет Ростислав Смирнов.
По словам советника Дениса Монастырского, у оккупантов только добавляется перечень населенных пунктов, где их разбивает ВСУ. По его мнению, это касается как живой силы, так и военной мощи. До начала военной операции непосредственно на Донбассе, силы противника превосходили наши в 8 раз.
Разница в силах ВСУ и возможностях врага
Тем не менее мы смогли остановить врага и не дали ему возможности двигаться дальше. А теперь, мы еще и проводим успешные контроперации на отдельных участках фронта. По состоянию на сегодня, мы владеем достаточным запасом резервистов и военной техники,
– объясняет Смирнов.
Именно поэтому, наши прогнозы относительно контрнаступления на июнь-июль таковы, потому что в это время мы ожидаем перелом ситуации в пользу наших защитников,
– утверждает советник Монастырского.
По прогнозам МВД, к этому времени мы:
- получим достаточное количество оружия;
- наши военные пройдут обучение и получат необходимый опыт.
Ситуация на фронте – последние новости
- Аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила оккупантов. Они пытались обустроить переправу через Северский Донец. После создания понтонного моста захватчики планировали перебросить около десятка единиц бронированной техники, но оккупанты были уничтожены ВСУ.
- С каждым днем войны моральный дух войск захватчиков приходит в упадок, а давление на капитанов и сержантов со стороны высшего командования увеличивается. Именно поэтому на фронте появились расстрельные отряды кадыровцев, которых вызывают на участки, где россияне отказываются идти в бой. А командиры оккупантов открыто угрожают российским захватчикам уничтожением в случае неисполнения приказов.
- Служба безопасности Украины опубликовала перехват телефонного разговора одного из находящихся в Запорожье российских оккупантов. Он жалуется своему другу на оружие, которое есть у украинцев. И клянет российскую армию, якобы украинский "Байрактар" уничтожает почти на 100% подразделения вражеской армии.
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