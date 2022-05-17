Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Він також зазначив, що у нас прибуває дуже велика кількість техніки, а у окупантів вона зменшується.

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"Якщо ми говоримо про людський та військовий ресурс, то ми маємо розуміти, що у Росії цього всього немає. Нас активно підтримують західні партнери, постійно виділяються великі кошти та надходить озброєння", – пояснює Ростислав Смірнов.

За словами радника Дениса Монастирського, у окупантів лише додається перелік населених пунктів, де їх розбиває ЗСУ. На його думку, це стосується, як живої сили, так і військової потуги. На початок військової операції конкретно на Донбасі, сили противника переважали наші у 8 разів.

Різниця у силах ЗСУ та можливостях ворога

Тим не менш, ми змогли зупинити ворога і не дали йому можливості рухатися далі. А вже тепер, ми ще й проводимо успішні контроперації на окремих ділянка фронту. Станом на зараз, ми володіємо достатнім запасом резервістів та військової техніки,

– пояснює Смірнов.

І ця чаша терезів, поки що на боці окупантів, але ця перевага стрімко скорочується. І ми переконані, що дуже скоро сили будуть рівними, а потім і ЗСУ отримає суттєву перевагу, яку ми побачимо на карті звільнених територій, говорить Ростислав Смірнов.

Саме тому, наші прогнози стосовно контрнаступу на червень-липень є такими, бо в цей час ми очікуємо на перелам ситуації на користь наших захисників,

– стверджує радник Монастирського.

За прогнозами МВС, до цього часу ми:

отримаємо достатню кількість зброї;

наші військові пройдуть навчання та отримають потрібний досвід.

Ситуація на фронті – останні новини

Аеророзвідка Державної прикордонної служби виявила окупантів. Вони намагалися облаштувати переправу через Сіверський Донець. Опісля створення понтонного моста загарбники планували перекинути з десяток одиниць броньованої техніки, але загарбники були знищені ЗСУ.

З кожним днем війни моральний дух військ загарбників занепадає, а тиск на капітанів та сержантів з боку вищого командування збільшується. Саме через це на фронті з'явилися розстрільні загони кадирівців, яких викликають на ділянки, де росіяни відмовляються йти у бій. А командири окупантів відкрито погрожують російським загарбникам знищенням у разі невиконання наказів.

Служба безпеки України опублікувала перехоплення телефонної розмови одного з російських окупантів, що перебуває на Запоріжжі. Він скаржиться своєму другу на зброю, яка є в українців. Та кляне російську армію, мовляв, український "Байрактар" знищує майже на 100% підрозділи ворожої армії.

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