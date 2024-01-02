В направлении Киева опять летят "Кинжалы"

Российские захватчики утром 2 января нанесли ракетный удар по Киеву. В конце концов стало известно, что на украинскую столицу двигаются сверхзвуковые враждебные цели.

В частности, в направлении Киева летели печально известные ракеты типа "Кинжал". Оккупанты пустили на Киев этот тип ракет несколькими волнами.

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Россияне пустили "Кинжалы" на Киев

Воздушные силы в 8 часов 28 минут предупредили , что очередной "Кинжал" летит в направлении Киева. Впоследствии в городе раздались мощные взрывы.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко предупредил, что российские гиперзвуковые ракеты двигаются в направлении украинской столицы. Он призвал киевлян идти в укрытие.

"Кинжалы" в направлении Киева!

– сказал он.

Воздушные силы сообщали о движении аэробалистических целей в направлении Киева еще в 7 часов 39 минут. Военные предостерегали, что ракеты Х-47М2 "Кинжал" двигаются из Сумской области в направлении столицы.

Воздушные силы отметили, что возможны повторные пуски этих гиперзвуковых российских ракет.

"Возможны повторные пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". В воздухе 9 МиГ-31К ПКС России. Находитесь в укрытиях!", – предостерегли военные.

Впоследствии Воздушные силы еще несколько раз предупреждали о движении российских "Кинжалов" на Киев. Все они направлялись из Сумской области.

Последнее сообщение о движении нескольких "Кинжалов" на Киев в Воздушных силах появилось в 8 часов 4 минуты. По словам очевидцев и местных телеграм-каналов, в столице также раздавались мощные взрывы, когда россияне атаковали город "Кинжалами".

В телеграм-канале "Николаевский Ванек" отметили, что, по предварительным данным, оккупанты пустили во время этой атаки около 11 гиперзвуковых ракет типа "Кинжал". Впоследствии официальная статистика по пускам этих ракет должна появиться в Воздушных силах ВСУ.