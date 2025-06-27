Украина продолжит свой путь в НАТО: как бы наше государство помогло Альянсу

Вопрос вступления Украины в НАТО пока отложен из-за влияния Дональда Трампа на европейских лидеров. Однако Киев может поделиться с союзниками по Североатлантическому альянсу уникальными боевым опытом, полученным в войне против России.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала отметил, что развитие украинского военно-промышленного комплекса способно обеспечить Альянс дешевым, высокотехнологичным и закаленным в боях оружием.

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Почему в НАТО отвергли идею о вступлении Украины в Альянс

Издание Bloomberg сообщает, что если еще на саммите НАТО в 2024 году звучал тезис о том, что "будущее Украины – в Альянсе", то сейчас эта идея фактически снята с повестки дня.

По мнению Дмитрия Жмайло, для Украины это ничего кардинально не меняет. Европа без поддержки США пока не способна быстро сформировать собственный оборонный потенциал. Украина уже заплатила слишком высокую цену за свой евроатлантический выбор. Нет ни одной другой страны, которая пролила столько крови, чтобы стать частью евроатлантического мира. Именно поэтому Украине стоит ориентироваться прежде всего на собственные интересы.

На Западе, в частности в США, уважают не тех, кто заглядывает в рот и спрашивает, а тех, кто борется и добивается своего. Именно так функционирует западный мир и капитализм,

– отметил он.

Тема членства Украины в НАТО несколько "затихла" из-за политических сигналов, которые поступают от Дональда Трампа. Европейские лидеры не всегда готовы адаптироваться к новой реальности, особенно в условиях роста влияния Трампа. Он может совершить турне по европейским странам – своеобразный "победный объезд" своей зоны влияния. В связи с этим многие в Европе просто не хотят лишний раз раздражать Вашингтон, поэтому вопрос членства Украины в НАТО фактически поставлен "на паузу".

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Хотя существуют устоявшиеся документы и коалиции в поддержку Украины – в частности со стороны Великобритании и других стран – конкретных решений пока нет. В то же время, как отмечает Дмитрий Жмайло, работа над евроатлантическим курсом Украины продолжается. Дипломаты и военные продолжают активно работать на этом направлении, и как только геополитическая ситуация изменится – нужно будет действовать решительно.

Украина обязательно достанет все "карты", о которых любят говорить в Овальном кабинете, и будем давить в этом вопросе,

– подчеркнул исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Другой реальной альтернативы пока нет. Поэтому фокус остается на удовлетворении насущных потребностей: финансировании, поставках оружия, развитии собственного производства. Украина также призывает европейцев инвестировать в свой военно-промышленный комплекс, ведь его результатами в перспективе будут пользоваться и сами европейские страны – получая дешевое, высокотехнологичное и закаленное в боях оружие современной российско-украинской войны.