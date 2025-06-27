Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері 24 Каналу зауважив, що розвиток українського військово-промислового комплексу здатен забезпечити Альянс дешевою, високотехнологічною та загартованою в боях зброєю.

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Чому в НАТО відкинули ідею про вступ України в Альянс

Видання Bloomberg повідомляє, що якщо ще на саміті НАТО у 2024 році лунала теза про те, що "майбутнє України – в Альянсі", то наразі ця ідея фактично знята з порядку денного.

На думку Дмитра Жмайла, для України це нічого кардинально не змінює. Європа без підтримки США поки що не здатна швидко сформувати власний оборонний потенціал. Україна вже заплатила надто високу ціну за свій євроатлантичний вибір. Немає жодної іншої країни, яка пролила стільки крові, щоб стати частиною євроатлантичного світу. Саме тому Україні варто орієнтуватися насамперед на власні інтереси.

На Заході, зокрема у США, поважають не тих, хто заглядає в рота і питає, а тих, хто бореться і домагається свого. Саме так функціонує західний світ і капіталізм,

– зазначив він.

Тема членства України в НАТО дещо "затихла" через політичні сигнали, які надходять від Дональда Трампа. Європейські лідери не завжди готові адаптуватися до нової реальності, особливо в умовах зростання впливу Трампа. Він може здійснити турне європейськими країнами – своєрідний "переможний об'їзд" своєї зони впливу. У зв'язку з цим багато хто в Європі просто не хоче зайвий раз дратувати Вашингтон, тому питання членства України в НАТО фактично поставлено "на паузу".

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Хоча існують усталені документи та коаліції на підтримку України – зокрема з боку Великої Британії та інших країн – конкретних рішень наразі немає. Водночас, як зазначає Дмитро Жмайло, робота над євроатлантичним курсом України триває. Дипломати й військові продовжують активно працювати на цьому напрямку, і щойно геополітична ситуація зміниться – потрібно буде діяти рішуче.

Україна обов'язково дістане всі "карти", про які люблять говорити в Овальному кабінеті, і будемо тиснути в цьому питанні,

– підкреслив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Іншої реальної альтернативи наразі немає. Тому фокус залишається на задоволенні нагальних потреб: фінансуванні, постачанні зброї, розвитку власного виробництва. Україна також закликає європейців інвестувати у свій військово-промисловий комплекс, адже його результатами в перспективі користуватимуться й самі європейські країни – отримуючи дешеву, високотехнологічну й загартовану в боях зброю сучасної російсько-української війни.