В НАТО анонсировали учения по ядерному сдерживанию на фоне "завуалированных угроз Путина"

Россия неоднократно угрожала Украине и миру применением ядерного оружия. В НАТО убеждают – ответ агрессору будет решительным.

Генсек НАТО на брифинге 11 октября заявил, что Альянс "внимательно следит" за ядерными силами России. По его словам, на следующей неделе НАТО проведет свои ежегодные учения ядерного сдерживания.

К теме Полное пренебрежение и нарушение международного права: в ОБСЕ и НАТО отреагировали на обстрелы Украины

"Завуалированные ядерные угрозы" Владимира Путина были "опасны и безответственны", и Кремль знал, что ядерную войну "нельзя выиграть". Мы внимательно следим за ядерными силами России. Мы не заметили никаких изменений в позиции России, но остаемся внимательными", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что учения, которые будет иметь Альянс, были запланированы задолго до нападения на Украину. Они должны обеспечить эффективность сил ядерного сдерживания НАТО.

В НАТО готовы к обороне

Генсек НАТО рассказал, что Североатлантический союз удвоил количество боевых групп на востоке. В будущем их тоже могут увеличивать.

Союзники также усиливают безопасность вокруг ключевых объектов и активизируют разведывательные данные и обмен данными. Мы будем принимать дальнейшие меры для усиления нашей устойчивости и защиты нашей критически важной инфраструктуры, а на умышленную атаку на критическую инфраструктуру союзников будет единственный и решительный ответ, – сказал Столтенберг.

Кстати На фоне массированного удара по Украине Трасс потребует немедленно провести саммит НАТО

Он добавил, что когда Украина имеет успехи на фронте, Россия прибегает к неизбирательным нападениям на гражданское население и критическую инфраструктуру.

"Президент Путин начал эту войну. Он должен завершить ее, выведя свои силы из Украины. И президент Лукашенко должен прекратить соучастие Беларуси в этом незаконном конфликте", – подчеркнул Столтенберг.

Украина и НАТО

Столтенберг 4 октября получил заявку на вступление Украины в НАТО. Впоследствии она будет рассмотрена на уровне Североатлантического Совета. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Мгновенно информируем о ракетных обстрелах Украины в нашем Telegram канале – подписывайся.

Обратите внимание – Украина стремится вступить в НАТО: смотрите видео