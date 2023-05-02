"Мы не будем диктовать Украине, что делать": в НАТО поделились ожиданиями от контрнаступления ВСУ

В течение года украинские войска еще больше нарастили свою мощь и усовершенствовали навыки. Поэтому ВСУ будут иметь успех в запланированной контрнаступательной операции.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит. Кроме того, чиновник добавила, что ни НАТО, ни США не будут диктовать Украине, что делать.

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Ожидание НАТО по контрнаступлению

Мы считаем, как сказал Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Каволи, Украина проделала невероятную работу в последние месяцы, завершив серию учений, не только с Соединенными Штатами, но и с другими союзниками по НАТО, особенно в Германии. И эта подготовка, по нашему мнению, поможет украинцам добиться успеха, как мы надеемся, когда начнется контрнаступление,

– заметила Смит.

Она также напомнила, что все члены контактной группы, встречающиеся на "Рамштайне", передали в руки украинцев значительные новые возможности. Следовательно, учитывая сами возможности и подготовку, которая состоялась за последние четыре или пять месяцев, в НАТО считают, что украинские военные имеют все шансы на успех.

"Что касается деталей контрнаступления, то мы оставим это в руках президента Зеленского и его высшего военного командования", – подчеркнула представительница США.

Смит напомнила, что в течение полномасштабной войны украинские военные были изобретательными, ведь они объединили новые и старые наборы возможностей и на поле боя использовали технологии очень инновационным способом.

Вопрос Крыма – ответственность Украины

"Что касается вопроса Крыма, то не только Соединенные Штаты, но и все страны, которые поддерживают Украину сейчас, предпочли бы оставить этот вопрос в руках президента Зеленского. Именно президент Зеленский и, опять же, его военные советники, его главные советники по внешней политике и национальной безопасности должны будут определиться в первую очередь, на каких условиях и когда они хотят вернуться за стол переговоров и как далеко они хотят зайти после того, как состоится контрнаступление, каковы их планы на лето и осень", – подчеркнула политика.

Она констатировала, что НАТО или Соединенные Штаты не считают нужным диктовать "нашим друзьям в Украине". Западные партнеры возлагают этот вопрос только на нашего президента.