В небе над Одесской областью Воздушные силы уничтожили 2 ракеты X-59
Источник:Воздушные Силы ВС Украины
Российские оккупанты 21 марта атаковали Одесчину. В небе над областью удалось сбить 2 вражеские ракеты X-59.
Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ. В результате ракетного обстрела есть пострадавшие.
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В небе над Одесчиной уничтожили 2 ракеты X-59
В Воздушных силах рассказали, что над Одесчиной уничтожили две управляемые авиационные ракеты. Силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбили их около 19:40.
Ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59 выпустили российские истребители Су-35 из акватории Черного моря.
Россияне обстреляли Одессу 4 ракетами. Предварительно – X-59. Две ракеты удалось сбить силам ПВО, а еще две, к сожалению, попали по городу. Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря – известно о трех раненых,
– написал глава Офиса Президента Андрей Ермак.
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Россияне атаковали Одессу
В Одесской районной военной администрации рассказали, что 21 марта российские истребители Су-35 запустили ракеты с моря. По предварительным данным, атака прошла без жертв, однако известно о пострадавших.
"Есть попадание, в результате чего частично поврежден гражданский дом. Есть пострадавшие, предварительно без жертв. Подразделения ГСЧС пожар по состоянию на 20:40 локализовали", – говорится в сообщении.
По данным местных телеграмм-каналов, в результате ракетного обстрела пострадало общежитие послушников одного из православных монастырей Московского патриархата Одессы. Три человека получили ранения.