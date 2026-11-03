В некоторых областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

Утром 3 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В части регионов введены экстренные отключения света.

При аварийных отключениях графики не действуют. Об этом сообщили в ДТЭК, АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО" и АО "Черниговоблэнерго".

Что известно об ограничении электроэнергии?

Во вторник, 3 ноября, Россия атаковала Украину ракетами. В некоторых областях ввели экстренные отключения света.

ДТЭК сообщила, что в Киеве, Киевщине и Днепропетровщине по команде Укрэнерго ввели экстренные отключения. В случае изменений компания сообщит в телеграмм-канале.

Также графики аварийных отключений были введены на Сумщине. Причиной мероприятий является повреждение энергосистемы в результате систематических атак армии страны-агрессоры.

Очередь при ГАО отображается на сайте АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО" в разделе "Отключение" по вашему адресу. А также в личном кабинете "E-Svitlo". Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых,

– написали в АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО".

Они добавили, что при ГАО нет определенного времени возобновления распределения электроэнергии, потому что это аварийная ситуация.

Кроме того, ограничение потребления электроэнергии было введено на Черниговщине. В области применяли 1 очередь графика аварийных отключений. В АО "Черниговоблэнерго" подчеркнули, что ГАО действует до отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго".

Отметим, в Офисе Президента сообщали, что российские войска готовили новый массированный удар по украинской энергетической системе и ключевым объектам логистики. Враг рассчитывает на смещение внимания международного сообщества из-за выборов в США, которые состоятся во вторник, 3 ноября.