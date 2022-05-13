В непризнанном Приднестровье пытались поджечь нефтебазу и военкомат

Утром 13 мая в Тирасполе зарегистрировали 2 чрезвычайных происшествия. В непризнанной республике Приднестровья объявили план "перехвата".

Так называемое МВД непризнанной республики сообщило, что 13 мая с разницей почти в 30 минут неизвестные пытались поджечь 2 объекта.

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Что случилось:

Сообщается, что примерно в 4:15 утра возле нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный мужчина, бросил зажигательную смесь в сторону объекта и скрылся. В результате вспыхнула трава, но ее быстро потушили.

Приблизительно через полчаса в здание Республиканского военкомата бросили две бутылки с зажигательной смесью. Одна от удара улетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Возгорание ликвидировала охрана.

Фото из социальных сетей непризнанного ПМР:

На обоих объектах никто не пострадал, разрушений тоже нет. На местах происшествия работают местные следственно-оперативные группы. На экспертизу направят обломки стеклянных бутылок с остатками зажигательной смеси.

В непризнанном Приднестровье объявили план "перехвата"

Местные органы заявили, что иномарка передвигалась по иностранным номерам. На каких именно не сообщается. В так называемом "ПМР" объявили план "Перехвата". В настоящее время пытаются установить местонахождение автомобиля.

Ситуация в непризнанной республике: что известно

В так называемом "ПМР" постоянно распространяют провокационные заявления с целью дискредитировать Украину. В последний раз это произошло 6 мая – якобы со стороны Украины в сторону Приднестровья раздавались выстрелы.

Между тем, Россия перегруппировывает свой контингент в непризнанной республике и пополняет ему запасы.

В Генштабе ВСУ считают, что, возможно, таким образом россияне ищут варианты, как рассредоточить украинские силы от Восточной операционной зоны.

В начале мая российские офицеры начали вывозить из непризнанного Приднестровья свои семьи.

В СНБО и Генштабе появляется много сообщений, что Кремль хочет сделать сухопутный коридор в Приднестровье. Но в частности секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что эти мечты – нереальны.

11 мая Генштаб сообщил, что ситуация на Бессарабском направлении вызывает беспокойство. В непризнанном Приднестровье российские войска перевели в состояние полной боевой готовности. Американская разведка считает, что Путин хочет начать войну и в Молдове, потому что не добился желаемых успехов в Украине. Президент Молдовы Майя Санду убеждена, что безопасности ее страны ничего не угрожает. Но Кишинев будет внимательно следить за ходом событий, чтобы избежать эскалации.

В Министерстве внутренних дел оценивают возможность нападения со стороны Приднестровья маловероятной. Но Одесская область начала наращивать Силы территориальной обороны, а на границах с непризнанной республикой усиливают фортификационные и оборонительные сооружения.

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