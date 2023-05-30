В нескольких областях Украины звучала воздушная тревога: ракеты были над Днепропетровской област

Вечером 30 мая сразу в ряде областей Украины завыли сирены. Вражеские ракеты заметили над Днепропетровской областью.

Об актуальной ситуации в регионах, а также карте воздушных тревог – читайте в материале 24 Канала.

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Как отметил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко, над территорией Днепропетровщины зафиксировали 2 крылатые ракеты. Вероятно, направляются в другие районы Днепропетровской области или в другие области Украины.

Вместе с тем прошу жителей района находиться в безопасных местах. Напоминаю о недопустимости фиксации работы ПВО с публикацией в сети Интернет или любых комментариев относительно работы ПВО,

– подчеркнул он.

По состоянию на 18:50 воздушную тревогу объявили в:

Луганской;

Днепропетровской;

Запорожский;

Николаевская область.

Также тревога раздается на временно оккупированной территории Луганской области и Крыма.



Карта воздушных тревог / Фото "єМапа"

В Запорожье раздались взрывы

На временно оккупированной территории Запорожья, а именно в Мелитополе и Токмаке, раздались взрывы. Что именно там произошло – пока неизвестно. Возможно, это "Хлопок" посетило склады оккупантов.

Уже в 19:10 объявили об отбое воздушной тревоги! Можно выходить из укрытия!

Ракетные атаки врага активизировались в последнее время. Только в течение 29 мая оккупанты дважды били по Украине, используя и дроны, и ракеты. Как рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, обстреливая Киев, россияне пытались поразить систему противовоздушной обороны столицы, которая успешно сбивает российские воздушные цели.