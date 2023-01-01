В нескольких областях – воздушная тревога: Ким предупреждает о 2 группах "Шахидов"

Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные украинские города. Вечером 1 января в нескольких областях была объявлена воздушная тревога.

Россияне атаковали Украину даже в новогоднюю ночь. Президент Владимир Зеленский рассказал, что наши бойцы сбили 45 "Шахидов".

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В нескольких областях – воздушная тревога

Из-за очередной угрозы вражеской атаки около 21:00 в нескольких областях на Юге Украины объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в:

Кировоградской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Донецкая область.

Также воздушная тревога продолжается на Никопольщине, Луганщине и во временно оккупированном россиянами Крыму.

Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!

– написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Есть угроза "Шахидов"

Обратите внимание! При воздушной тревоге важно не публиковать фото или видео с мест прилетов. Также не следует разглашать информацию об адресах попаданий. Помните, что это помогает оккупантам обстреливать мирные украинские города.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупредил, что россияне снова запустили "Шахиды".

Воздух. 21 группы "мопедов",

– заметил Ким.