В Николаеве взрыв и выстрелы: мужчина мог бросить гранату в женщину

В Николаеве вечером 28 апреля произошла трагедия. На улице 8 Марта предварительно взорвалась граната. В результате осколочные ранения получили два человека.

24 Канал пытается связаться с правоохранителями для уточнения деталей. Однако местные журналисты пишут, что взрыв прогремел из-за того, что неизвестный мужчина подорвал гранату.

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Что стало причиной взрыва

Предварительно, на улице 8 Марта, возле дома 22 на проспекте Центральном, мужчина и женщина ремонтировали машину. Вдруг к ним подошел неизвестный в камуфляжной одежде и потребовал денег. Мужчина отказался, тогда неизвестный достал из кармана гранату, выдернул кольцо и бросил гранату в стоящую рядом с автомобилем женщину.

В результате инцидента осколочные ранения получила женщина и злоумышленник, бросивший гранату. Обоих пострадавших с места происшествия увезла скорая. В результате взрыва автомобиль получил осколочные повреждения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, медики.

Что говорят в полиции

Затем начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет сообщил детали.

Оказалось, что этот нетрезвый мужчина набрался храбрости и решил взорвать гранату после того, как граждане, которые просто ремонтировали свой автомобиль, отказались дать ему две гривны.

– сказал он.

Как следствие – сам злоумышленник и проходившая мимо женщина получили телесные повреждения. В настоящее время им обоим врачи оказывают медицинскую помощь.

Место взрыва в Николаеве / Фото Новости N

Взрыв в Николаеве: смотрите видео

Заметим, что раньше во Львове в одном из жилых домов раздался мощный взрыв. Это произошло на улице Замарстыновской, 150. Полиция подтвердила данные о жертве. Правоохранители также отметили, что причиной взрыва стала граната. По крайней мере такова предварительная версия.

По данным полицейских, взорваться могла граната РГН. Взрыв травмировал гостя, 44-летнего жителя Чернигова. Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Хозяин дома, 52-летний львовянин, получил тяжелые травмы. Его госпитализировали и за его жизнь борются медики.