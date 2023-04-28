В Николаеве взрыв и выстрелы: мужчина мог бросить гранату в женщину
Источник:Новости N
В Николаеве вечером 28 апреля произошла трагедия. На улице 8 Марта предварительно взорвалась граната. В результате осколочные ранения получили два человека.
24 Канал пытается связаться с правоохранителями для уточнения деталей. Однако местные журналисты пишут, что взрыв прогремел из-за того, что неизвестный мужчина подорвал гранату.
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Что стало причиной взрыва
Предварительно, на улице 8 Марта, возле дома 22 на проспекте Центральном, мужчина и женщина ремонтировали машину. Вдруг к ним подошел неизвестный в камуфляжной одежде и потребовал денег. Мужчина отказался, тогда неизвестный достал из кармана гранату, выдернул кольцо и бросил гранату в стоящую рядом с автомобилем женщину.
В результате инцидента осколочные ранения получила женщина и злоумышленник, бросивший гранату. Обоих пострадавших с места происшествия увезла скорая. В результате взрыва автомобиль получил осколочные повреждения.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, медики.
Что говорят в полиции
Затем начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет сообщил детали.
Оказалось, что этот нетрезвый мужчина набрался храбрости и решил взорвать гранату после того, как граждане, которые просто ремонтировали свой автомобиль, отказались дать ему две гривны.
– сказал он.
Как следствие – сам злоумышленник и проходившая мимо женщина получили телесные повреждения. В настоящее время им обоим врачи оказывают медицинскую помощь.
Место взрыва в Николаеве / Фото Новости N
Взрыв в Николаеве: смотрите видео
Заметим, что раньше во Львове в одном из жилых домов раздался мощный взрыв. Это произошло на улице Замарстыновской, 150. Полиция подтвердила данные о жертве. Правоохранители также отметили, что причиной взрыва стала граната. По крайней мере такова предварительная версия.
По данным полицейских, взорваться могла граната РГН. Взрыв травмировал гостя, 44-летнего жителя Чернигова. Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Хозяин дома, 52-летний львовянин, получил тяжелые травмы. Его госпитализировали и за его жизнь борются медики.