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24 Канал Главные новости В Николаеве на Львовщине произошел взрыв возле здания РТЦК и СП
17 сентября, 17:52
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Обновлено - 18:08, 17 сентября

В Николаеве на Львовщине произошел взрыв возле здания РТЦК и СП

Татьяна Бабич

В Николаеве Львовской области 17 сентября произошел взрыв у входа в здание Стрыйского РТЦК и СП. Неизвестные лица с улицы подложили взрывчатое вещество. Известно о ранении одного из военнослужащих ТЦК.

Об этом сообщили на официальной странице учреждения.

Что известно о взрыве возле здания РТЦК и СП? 

Инцидент произошел 17 сентября около 16:30. "У входа здания Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Николаев Львовской области произошел взрыв неизвестного устройства", – говорится в сообщении. 

Из-за взрыва военнослужащий 2-го отдела Стрыйского РТЦК и СП получил ранение –  его госпитализировали. Состояние пострадавшего – средней тяжести. 

На месте происшествия работают правоохранители и следственно-оперативная группа. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

В ТЦК призвали граждан сохранять спокойствие и следить за информацией только из официальных источников. 

Где еще были подобные случаи? 

В апреле в Белой Церкви мужчина бросил гранату в здание ТЦК. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений помещения также не зафиксировали. Правоохранители задержали подозреваемого. В ходе обыска у него обнаружили и изъяли еще две боевые гранаты Ф-1, после чего начали уголовное производство. 

Ранее, в ночь на 18 февраля, взрыв произошел непосредственно внутри помещения ТЦК в Коломые на Ивано-Франковщине. СБУ начала расследование по факту теракта и открыла соответствующее уголовное производство.

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