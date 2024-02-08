В Николаеве есть прилеты: что известно о попаданиях в городе

Ночью 8 февраля появилась информация о прилетах по Николаеву. Что известно о попаданиях в Николаеве – расскажет 24 Канал.

Россияне запустили “Шахеды” еще вечером 7 февраля. Около полуночи удар держала Одесса – там были взрывы, работала ПВО.

В Николаеве есть попадания

Николаевцы, держимся! Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях – утром! До отбоя будьте подальше от окон,

– написал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Таким образом он признал, что в городе есть попадания.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в половине второго ночи сообщил, что скоро должен быть отбой, ведь к городу подлетает последний ударный беспилотник.

Что известно об атаке дронами по Николаеву

Россияне переключились на Николаев фактически сразу после того, как атаковали Одессу. Мониторинговые каналы писали, что на город летят дроны, а известный телеграм-канал "Николаевский Ванек" много писал о дислокации "Шахедов" в области.