В Николаеве и Херсоне прогремели взрывы
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. На этот раз под ударом оказались Херсон и Николаев.
Днем 23 февраля 2024 года в Херсоне и Николаеве прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об активности тактической авиации в акватории Азовского моря.
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В городах слышали взрывы
О звуках взрывов сообщили корреспондентам Суспильного. Взрывы, которые могли слышать в Николаеве, вероятно, прозвучали за пределами города. Больше никаких деталей пока нет.
Официально Воздушные силы о взрывах не сообщали. В ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрела со стороны России. Если в области объявлено о воздушной угрозе, то нужно пройти в ближайшее укрытие или воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь.
Россия ударила "Шахедами" по Днепру и Одессе
- В ночь на 23 февраля враг снова запускал ракеты и ударные дроны-камикадзе. Они летели из Причерноморска и мыса Чауда, а также из акватории Черного моря и Донецкой области. Известно, что над Одесской областью сбили 9 вражеских воздушных целей, а над Днепропетровской – 5.
- Кроме этого, в Днепре россияне попали в предприятие и многоэтажку. В результате удара 8 человек пострадали. Двое из них находятся в больнице, хотя сначала за врачебной помощью обратились 7 человек.
- В Одессе есть трое погибших. Ночью Россия запустила 31 "Шахед" и 6 ракет. Силы противовоздушной обороны сбили 23 дрона.