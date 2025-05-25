В Николаеве из-под завалов деблокировали женщину: она погибла
- В Николаеве во время спасательных работ после вражеской атаки деблокировали погибшую женщину из-под завалов пятиэтажки.
- Всего в городе погибли 2 человека, трое раненых в стабильно тяжелом состоянии, 13 человек расселены в общежитии.
- Спасательные работы продолжаются, привлечено 18 спасателей, 4 единицы техники, включая автокраном XCMG 60 и специальной техникой.
В Николаеве во время спасательных работ после вражеской атаки 25 мая деблокировали женщину. К сожалению, она погибла из-за обстрела.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Николаевской ОВА Виталия Кима.
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Что известно о жертвах в Николаеве и последствиях атаки
Виталий Ким написал, что спасатели изъяли из-под завалов пятиэтажки в Николаеве последнюю погибшую женщину. Всего в городе россияне убили 2 человека.
Трое раненых в стабильно тяжелом состоянии. 13 человек расселены в общежитии,
– отметил начальник Николаевской ОВА.
Деблокирование женщины из-под завалов дома также подтвердили и в ГСЧС Николаевской области. Там также отметили, что работы по разборке аварийных конструкций продолжаются.
В службе также рассказали, что по состоянию на 20:00 работы по ликвидации последствий ночного удара БПЛА по пятиэтажке в Николаеве продолжаются.
"Спасатели продолжают поисковые и аварийно-спасательные работы, демонтируют бетонные конструкции и разбирают строительные завалы", – отметили в ГСЧС.
На месте работает автокран XCMG 60, 2 единицы специальной техники аварийно-спасательного отряда специального назначения, автоцистерна. Всего к работам от ГСЧС привлечено 18 спасателей и 4 единицы техники.
В Николаеве продолжаются спасательные работы на месте вражеской атаки ночью 25 мая / Фото ГСЧС Николаевской области
К слову, в Николаеве в результате ночной атаки врага 25 мая в целом пострадало 5 человек. В пятиэтажке, где работают спасатели, было разрушено 2 этажа, а другие – повреждены.