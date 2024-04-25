В Николаеве из-за взрывов погибли 2 военных: за дело взялось ГБР

В Николаеве 24 апреля на одной из стоянок от взрыва погибли два военнослужащих. Сейчас это дело расследуют правоохранители.

В частности, над этим делом работает Государственное бюро расследований. Они расследуют уголовное производство относительно обстоятельств взрывов в Николаеве и причин, которые привели к этой трагедии.

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ГБР расследует взрыв в Николаеве, после которого погибли военные

В Государственном бюро расследований отметили, что, по предварительной информации, 24 апреля 2024 года в Николаеве на автомобильной парковке во время неосторожной перегрузки боеприпасов военнослужащими из одного автомобиля в другой произошла детонация.

В результате взрыва погибли двое бойцов и еще двое ранены. Также загорелись автомобили, которые были рядом с эпицентром взрыва,

– отметили представители ГБР.

Правоохранители отметили, что во время ликвидации пожара, произошел еще один взрыв, из-за которого травмировались пять спасателей, приехавших на вызов.

В Николаеве взорвалось взрывное неизвестное устройство

В Николаеве около 19:12 жители услышали громкий взрыв. На этот момент воздушной тревоги ни в Николаеве, ни по всей Николаевской области не было.

Впоследствии мэр города Александр Сенкевич сообщил, что взрыв не был связан с вражеским прилетом, а на месте работают аварийные службы. В 19:36 местные СМИ сообщили о втором взрыве.

Далее в ГСЧС сообщили, что произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, из-за чего загорелись машины. Во время тушения пожара состоялась повторная детонация, а 5 сотрудников ГСЧС пострадали.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич еще раз успокоил граждан, подчеркнув, что взрывы не были связаны с вражеским обстрелом. Он также отметил, что чрезвычайные происшествия происходили как до полномасштабного вторжения, так происходят и сейчас.

Стоит отметить, что за несколько дней до этого инцидент с детонациями боеприпасов произошел в Николаевской области. В результате взрыва там пострадали 19-летний парень и 17-летняя девушка. По предварительным данным, пострадавшие нашли боеприпас, принесли его домой и хотели с ним что-то сделать.