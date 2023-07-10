Не успели среагировать, – Ким об ударе "Искандера" по Николаеву

Российские военные ночью 10 июля нанесли ракетный удар по Николаеву. Обстрел произошел до того, как в Николаеве успели объявить воздушную тревогу.

По предварительной информации, россияне атаковали Николаев "Искандером". Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет 24 Канал.

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В результате обстрела один человек ранен

Ким отметил, что прилет "Искандера" произошел около 1 часа ночи в одном из районов Николаева. В результате обстрела повреждена инфраструктура города.

Кроме того, возник пожар, который удалось ликвидировать. По предварительным данным, один человек ранен.

Ночью около 1 часа был один прилет. Предварительно одной ракеты "Искандер" в один из районов города повреждена инфраструктура. Были привлечены пожарные, они потушили пожар. Один человек по меньшей мере ранен. Пока это вся информация,

– сказал Ким.

Он добавил, что в Николаеве не успели среагировать и запустить тревогу, потому что не видели баллистическую ракету врага.

Мэр Николаева Александр Сенкевич утром сообщил, что специалисты осматривают район, который попал под обстрел ночью. По его информации, повреждений в жилых домах пока не обнаружено.

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