В Николаеве ночью прогремели мощные взрывы
Источник:Александр Сенкевич
Поздно ночью 3 сентября российские военные атаковали Николаев. В городе прогремели мощные взрывы.
Взрывы в Николаеве около трех ночи подтвердил городской голова Александр Сенкевич. Он отметил, что подробности относительно взрывов сообщит позже.
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На Николаевщине зафиксировали скоростную цель
Перед тем, как в Николаеве прогремели взрывы, в Воздушных Силах ВСУ сообщили о скоростной цели в направлении Николаевской области. Вероятно, говорится о баллистике.
Мониторинговые каналы информируют, что россияне могли атаковать с помощью ЗРК С-400 с временно оккупированного Крыма.
Отметим, что вечером 2 сентября российские военные запустили несколько групп "Шахедов" по Украине. Оккупанты атаковали ударными дронами с нескольких направлений.
В частности, движение "Шахедов" было зафиксировано с Севера и Юга. Во время атаки дронов-камикадзе звуки взрывов было слышно в Харькове и Чернигове. В обоих городах прогремела серия взрывов.
В Чернигове из-за падения обломков зафиксировано возгорание нежилых, непромышленных зданий на окраинах города.