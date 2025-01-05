В Николаеве прогремел взрыв

Российские войска продолжают террор украинских городов и сел. Так, вечером 5 января в Николаеве был слышен взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Отметим, что на тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Взрыв в Николаеве

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Поздно вечером 5 января в Николаеве было громко. Отметим, что в 22:41 в Воздушных силах сообщили об опасности для жителей Николаевской области. Так, там проинформировали о движении ракеты.

Ракета на юге Николаевщины, курс северо-западный,

– говорилось в сообщении.

Буквально через несколько минут стало известно о том, что в Николаеве был слышен звук взрыва. Так, громко было в 22:44, о чем сообщили корреспонденты Суспильного.

По состоянию на 22:55 более подробной информации о взрыве в Николаеве нет.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.