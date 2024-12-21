В Николаеве прогремели взрывы
Россия атакует Украину ударными дронами. В Николаеве слышали звуки взрывов.
Оккупанты запустили по Украине ударные БПЛА. В Николаевской области несколько раз объявляли воздушную тревогу, сообщает 24 Канал.
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Взрывы в Николаеве
Около 21:35 в Николаеве прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Ранее взрывы раздавались уже в Киевской области. В ОВА отмечали, что это работа сил и средств противовоздушной обороны.
Напомним, что 20 декабря около 21:35 российский БПЛА попал между первым и вторым этажами девятиэтажного жилого дома в Салтовском районе Харькова. На этих этажах загорелись квартиры. Пять человек получили острую реакцию на стресс, девочка 12 лет получила ранения.
Ориентировочно в 23:30 вражеский беспилотник попал в крышу гражданского предприятия, расположенного в поселке Солоницевка.
В 23:40 БПЛА атаковал частный жилищный сектор в Киевском районе Харькова. Две женщины в возрасте 78 и 74 лет испытали острую реакцию на стресс.