В Николаеве раздались два взрыва: Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики

Ближе к 1 ночи 19 октября в Николаеве раздались сразу два взрыва. Воздушные силы предупреждали жителей региона, что существует вероятность атаки баллистическим вооружением.

По сути, предупреждение о вероятности атаки баллистическим вооружением от Воздушных сил поступило в 00:55. В роде войск заметили, что касается оно жителей восточных и юго-восточных областей.

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Взрывы раздались практически сразу

В одном из любимых среди украинцев мониторинговых каналов уже не подбирали слова, реагируя на очередную атаку баллистикой. Через мгновение отреагировал глава ОВА Виталий Ким. Он написал: "2 взрыва. Сейчас разберемся".

Городской голова Александр Сенкевич тоже отметил, что в Николаеве прогремели 2 взрыва. Он добавил, что сейчас все выясняют и что он предоставит официальную информацию.

Местные корреспонденты отмечают, что поначалу слышали звуки взрывов. И уже после этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Такое течение событий характерно в случаях, когда россияне бьют баллистикой с небольшого расстояния, когда радары банально не успеваю засечь цель.

По состоянию на 1:05 воздушную тревогу объявили в ряде регионов. Речь идет об Одесщине, Херсонщине, Николаевщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Харьковщине, а также Донецкой области.​

По Николаевщине били также вечером