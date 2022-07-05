Враг утром ударил по Николаеву: возник мощный пожар, на месте – спасатели и медики

Российские военные 5 июля атаковали Николаев. Воздушная тревога в городе раздалась после того, как в нем горожане услышали взрывы.

Как сообщают корреспонденты из Николаева, в городе раздались взрывы. Информация об этом появилась в 06:58. А уже через несколько минут – в 07:02 – в области объявили о воздушной тревоге.

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Сирены раздались после взрывов

К сожалению, это не единичные случаи. Как сообщалось ранее в оперативном командовании "Юг", такое происходит довольно часто. А причина этого – малые расстояния, которые нужно преодолеть ракете до места попадания. Так что системам не удается вовремя перехватить данные, а также известить жителей об опасности.

Поскольку воздушная тревога в Николаевской области все еще продолжается, мы настоятельно рекомендуем находиться в укрытиях. Оставайтесь там, пока не будет сигнала об отбое. Это может спасти вам жизнь, ведь атаки со стороны врага могут повторяться.



В Николаевской области – воздушная тревога / Скриншот vadimklimenko

Если вы стали свидетелем "прилета" или работы сил ПВО – не делайте фото- и видеосъемку. В случае, если вы все-таки сняли увиденное, не выкладывайте эти материалы в социальные сети. Особенно телеграм-каналы, которые враг может использовать для корректировки огня. Не становитесь соучастником преступлений.

Местные жители сообщили, что на месте ракетного удара вспыхнул масштабный пожар. Над городом поднялся столб густого черного дыма. Сам "прилет", по словам очевидцев, был мощным, передают в одном из телеграм-каналов. Всего ударов несколько. Ожидаем официальную информацию от властей Николаева.

Вскоре мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил ракетный удар по городу. По его словам понятно, что их было сразу несколько. Глава городского совета добавил, что на местах атаки работают спасатели, медики, аварийные бригады, а также коммунальщики. Больше информации он пообещал сообщить позже.

Заметим, что через 10 минут воздушную тревогу объявили в соседней с Николаевской области. Речь идет о Кировоградской. Сирены жители услышали в 07:13.

Оккупанты ночью атаковали несколько областей

В ночь на 5 июля по всей Украине прозвучали воздушные тревоги. Сначала сирены около 2:51 слышали в Одесской области. Вскоре сообщения о возможном ракетном ударе распространились по всей территории нашего государства.

Приблизительно через час начали поступать первые сообщения о взрывах. Их слышали жители Харькова, Днепра, а также Шостки Сумской области.

В самом Днепре сообщалось о 6 – 7 взрывах. Столько ракет враг и выпустил по области. Местные телеграм-каналы ночью также сообщали о том, что в результате атаки вспыхнул пожар. Возгорание произошло на окраине города. А вот в Шостке слышали 4 звука, которые могли напоминать "прилет" или ракетную атаку.

Под утро глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко подтвердил информацию об атаке области. Он отметил, что российские военные выпустили по ней сразу 7 ракет. К счастью, 6 из них удалось сбить над Днепром, а также Синельниковским районом.

Известно также о том, что обломок одной из сбитых ракет вызвал пожар. Пламя пожарным удалось потушить. К счастью, обошлось без пострадавших.

Один "прилет" по области произошел. Враг попал в частный сектор в Покрове. В результате этого разрушения получили несколько домов. В некоторых домах от взрывной волны выбило окна. Также известно о пожаре.

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС, а также правоохранители. Предварительная информация свидетельствует о том, что обошлось без пострадавших.

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