Утром 6 июля оккупанты начали новую волну атаки БПЛА. В Николаеве слышали взрывы.

В 09:00 в Николаевской области в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников, передает 24 Канал.

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Взрывы в Николаеве

В 09:08 Воздушные силы предупредили, что новая группа ударных БПЛА находится на юге Николаевщины и двигается курсом на север.

В 09:24 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.

Напомним, что в ночь на 6 июля Николаев и его окрестности подверглись массированной атаке дронов. Под ударом находилась портовая инфраструктура. Повреждены складские здания и электросети. В Николаевском районе повреждены 13 частных домов, здания на территории нескольких баз отдыха, отделение "Укрпочты", магазин, линия электропередач.

К счастью, обошлось без пострадавших.

К слову, ночью Харьков атаковали 8 ударных дронов. Там пострадали 46-летняя женщина и 2-летняя девочка. Также в городе повреждены 14 многоквартирных домов, спорткомплекс, стоматологическая клиника, кафе, 2 магазина, нежилое здание, 4 автомобиля.