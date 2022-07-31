В Николаеве слышали взрывы: оставайтесь в укрытиях
31 июля 2022 , 01:05Читати новину українською
В Николаеве во время воздушной тревоги объявили о взрывах. Их услышали местные жители.
Взрывы раздались буквально через 3 минуты после объявления воздушной тревоги. Перед этим в Николаеве возросло количество жертв после обстрела остановки .
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В Николаеве снова раздавались взрывы
Воздушная тревога в городе сообщила в 01:01 31 июля. Впоследствии ориентировочно в 01:04 в городе местные жители услышали взрывы.
В Николаеве слышны взрывы,
– сообщило «Общественное» .
Стоит вспомнить, что россия чуть ли не каждую ночь обстреливает Николаев.
Кроме того, воздушную тревогу в 01:07 объявили в Запорожье. Также "красной" Луганщина, однако тревога там продолжается с 4 апреля.
Коротко про обстріли Миколаєва
- В ніч проти 30 липня у Миколаєві також лунала повітряна тривога та були вибухи. Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що росіяни випустили 10 ракет по житлових районах міста. Шестеро людей поранені, одна – загинула.
- Вранці 29 липня російські окупанти атакували зупинку в Миколаєві. Там були люди. Сім загинули, ще 19 – травмовані.
- Ввечері 29 липня Миколаїв атакували "Смерчами". росіяни влучили в елеватор і турбазу. Люди не загинули.
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