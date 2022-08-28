В Николаеве – тревога и раздаются взрывы: не покидайте укрытия

Сегодня оккупанты снова атаковали Николаев. Через несколько минут после объявления о воздушной тревоге в городе раздались взрывы.

Сегодня, 28 августа, в Николаеве объявили о воздушной тревоге. Через несколько минут, около 19:02, жители города услышали взрывы. В 19:21 власти объявили об отбое.

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Находитесь в укрытиях

Официальной информации о случившемся нет. Жителей Николаева призвали во время тревоги находиться в укрытиях и не подвергать себя опасности.

Ни в коем случае не распространяйте адреса прилетов и не публикуйте в соцсетях фото/видео с последствиями вражеских обстрелов. Так вы помогаете врагу скорректировать огонь.

К слову, Николаев активно вылавливает корректировщиков огня. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким даже предлагает людям, разоблачающим подозрительных лиц, денежное вознаграждение в размере 100 долларов.

Как передать информацию о корректировщиках огня Николаевщины

На электронную почту 100otkima@gmail.com сообщите ФИО человека-корректировщика (при наличии и другие данные, такие как номер телефона, адрес проживания и т.д.)

Предоставьте описание события или фактов, почему вы подозреваете этого человека в сотрудничестве с оккупантами (можно отправить фото или видео, если они есть).

Не забудьте указать свои ФИО, номер телефона для связи и уточнение обстоятельств.

После проверки и подтверждения информации вам дадут 100 долларов вознаграждения.

В каких регионах продолжается воздушная тревога

Впоследствии воздушную тревогу объявили в значительной части Украины. По состоянию на 19:30 тревога объявлена ​​в:

Киев и Киевская область,

Черниговская область,

Сумская область,

Житомирская область,

Ровненская область,

Волынская область,

Львовская область,

Хмельницкая область,

Тернопольская область,

Ивано-Франковская область,

Закарпатская область,

Черновицкая область,

Винницкая область,

Черкасская область.

Тем временем в Днепропетровской области есть угроза артиллерийских обстрелов. Кроме того, воздушная тревога раздается в Луганской области. Там его объявили еще 4 апреля.

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