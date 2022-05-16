В Николаеве раздались взрывы во время воздушной тревоги под утро 16 мая. Людей просили не покидать свои укрытия, пока не будет отбоя.

О взрывах в городе написал мэр Николаева Александр Сенкевич в 5:33. Пока неизвестно, была ли это ракетная атака.

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Тревога не долго была во всей области

Воздушная тревога началась ориентировочно за 10 минут до этого, а сообщили об отбое в 05:38. Однако только на части территории Николаевщины.

По данным Суспільного в областном центре произошел пожар. Там якобы вспыхнули магазин и автомобиль.

Карта тревог на 5:40 / Скриншот

Важно! Если вы стали свидетелем попадания ракеты или простого взрыва, ни в коем случае не снимайте место происшествия. Оперативная публикация таких материалов может помочь врагу корректировать удар. Следовательно, попытка собрать просмотры угрожает жизни гражданских, спасателей, которые там работают, а также наших защитников.

Перед этим был взрыв в столице

В начале тех же суток сообщили, что услышали взрывы, жители киевского района Оболонь. Там начали также ощущать сильный запах гари. Важно, что угрозы удара с воздуха не было.

На обнародованных в сети фото и видео был виден черный столб дыма. Местные пишут, что якобы взорвался автомобиль. Однако ни правоохранители, ни спасатели это событие не комментировали.

Накануне атаковали область ракетами

В оперативном командовании "Юг" 14 мая сообщили, российские войска нанесли ракетный удар по территории Николаевской области. Они еще раз сосредоточились на разрушении гражданской инфраструктуры региона.

Такое же событие там произошло в момент объявления воздушной тревоги днем ​​ранее. Но, кроме того, продолжаются и артиллерийские обстрелы. Ими в большинстве своем уничтожают именно дома жителей области.

Только в течение 13 мая все подразделения полиции Николаевской области обработали 396 обращений граждан на горячую линию 102. Правоохранители отметили, что большинство вызовов так или иначе относились к российским обстрелам.

Поэтому людей просят ни в коем случае не игнорировать сигналы тревоги и уходить в укрытие. Ведь соблюдение элементарных правил даже может спасти жизнь.

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