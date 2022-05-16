В Николаеве раздались взрывы во время воздушной тревоги
В Николаеве раздались взрывы во время воздушной тревоги под утро 16 мая. Людей просили не покидать свои укрытия, пока не будет отбоя.
О взрывах в городе написал мэр Николаева Александр Сенкевич в 5:33. Пока неизвестно, была ли это ракетная атака.
Ранее Оккупанты нещадно обстреливают Николаевщину: через сутки снова погибли и ранены
Тревога не долго была во всей области
Воздушная тревога началась ориентировочно за 10 минут до этого, а сообщили об отбое в 05:38. Однако только на части территории Николаевщины.
По данным Суспільного в областном центре произошел пожар. Там якобы вспыхнули магазин и автомобиль.
Карта тревог на 5:40 / Скриншот
Важно! Если вы стали свидетелем попадания ракеты или простого взрыва, ни в коем случае не снимайте место происшествия. Оперативная публикация таких материалов может помочь врагу корректировать удар. Следовательно, попытка собрать просмотры угрожает жизни гражданских, спасателей, которые там работают, а также наших защитников.
Перед этим был взрыв в столице
В начале тех же суток сообщили, что услышали взрывы, жители киевского района Оболонь. Там начали также ощущать сильный запах гари. Важно, что угрозы удара с воздуха не было.
На обнародованных в сети фото и видео был виден черный столб дыма. Местные пишут, что якобы взорвался автомобиль. Однако ни правоохранители, ни спасатели это событие не комментировали.
Накануне атаковали область ракетами
В оперативном командовании "Юг" 14 мая сообщили, российские войска нанесли ракетный удар по территории Николаевской области. Они еще раз сосредоточились на разрушении гражданской инфраструктуры региона.
Такое же событие там произошло в момент объявления воздушной тревоги днем ранее. Но, кроме того, продолжаются и артиллерийские обстрелы. Ими в большинстве своем уничтожают именно дома жителей области.
Только в течение 13 мая все подразделения полиции Николаевской области обработали 396 обращений граждан на горячую линию 102. Правоохранители отметили, что большинство вызовов так или иначе относились к российским обстрелам.
Поэтому людей просят ни в коем случае не игнорировать сигналы тревоги и уходить в укрытие. Ведь соблюдение элементарных правил даже может спасти жизнь.
Важно – Оперативная информация от Генштаба за 81 день войны: смотрите видео