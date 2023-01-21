В Николаевской области на мине взорвалось авто: пострадал младенец
21 января 2023, 19:12Читати новину українською
Источник:Николаевский областной совет
В Николаевской области на мине взорвался легковой автомобиль. Среди раненых – новорожденный ребенок.
В Витовском районе, возле села Любомировка, на мине взорвался автомобиль. Ранения получили 4 человека. Об этом рассказала Николаевскому облсовету Анна Замазеева.
К теме Какие мины бывают и как их отличать: важная информация от МВД
Минная опасность продолжается: людей призывают быть осторожными
В наехавшем на мину автомобиле были 4 человека, среди которых младенец в возрасте 3 недель. Все они получили ранения.
В каком состоянии находятся пострадавшие Замазеева не уточнила.
Украинцы регулярно страдают от вражеских мин
- Гражданские часто взрываются на минах на тех территориях, которые находились под враждебной оккупацией или где продолжались военные действия.
- В частности, в Харьковской области на мине подорвались отец с 7-летним сыном. Инцидент произошел в лесу возле села Бугаевка Чугуевского района. Мальчик во время игры побежал в кусты и случайно подорвался на мине. Отец хотел помочь сыну, но пострадал и сам. Мужчина и мальчик получили взрывные травмы. Им понадобилась госпитализация.
- Также на Харьковщине на мини подорвались супруги, которые накануне зимних праздников ехали за елочными ветками. Муж погиб на месте трагедии. Его супругу с травмами госпитализировали.
- Олег Синегубов в январе 2023 года заявил, что Харьковская область остается одной из самых заминированных в Украине.
- Убегая, россияне закладывают немало боеприпасов, долгое время не разрывающихся. Кроме того, люди периодически встречают мины с ловушками и растяжками.
- Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что Россия построила на Украине минное поле площадью 250 тысяч квадратных километров.
- На сегодняшний день в Украине крупнейшее минное поле в мире, площадью больше, чем Великобритания или Румыния.
- В Нацполиции планируют создать в спецподразделениях дополнительные группы взрывотехников, которые могли бы выполнять задачи, связанные с разминированием освобожденных территорий и тех мест, где идут боевые действия.