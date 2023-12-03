В Николаевской области прогремели взрывы: в области тревога из-за "Шахедов"

Российские военные вечером 3 декабря запустили дроны-камикадзе. Известно, что в Николаевской области прогремели взрывы. Собственно, там воздушная тревога, связанная с атакой "Шахедами".

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 20:40. Предшествовало этому предупреждение, что враг запустил с полуострова Крым дроны-камикадзе. А уже через час стало известно, что в регионе прогремели взрывы.

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Что известно о взрывах в Николаевской области

21:19 в Воздушных силах отметили, что "Шахеды" находятся в воздушном пространстве Николаевщины. Добавили, что вектор движения ударных беспилотников – северо-западный.

21:38 мониторинговые каналы известили, что удалось сбить несколько "Шахедов". Также предупредили жителей Снигиревки, что будет громко. Кроме того, отметили, что существует угроза Николаевской и Кировоградской областям.

21:40 СМИ начали писать, что в Николаевской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Жителей призывают оставаться в укрытиях, ведь угроза ударных БПЛА сохраняется.

21:48 местные СМИ также сообщили, что взрывы прогремели в Херсоне. Доподлинно неизвестно, связано ли это с атакой дронами-камикадзе. Как бы там ни было, в регионе звучит воздушная тревога.

21:55 По состоянию на текущую минуту воздушную тревогу объявили в нескольких областях: Херсонской, Николаевской и Кировоградской.

В ночь на 3 декабря сбили 10 "Шахедов"