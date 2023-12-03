В Николаевской области прогремели взрывы: в области тревога из-за "Шахедов"
Российские военные вечером 3 декабря запустили дроны-камикадзе. Известно, что в Николаевской области прогремели взрывы. Собственно, там воздушная тревога, связанная с атакой "Шахедами".
Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 20:40. Предшествовало этому предупреждение, что враг запустил с полуострова Крым дроны-камикадзе. А уже через час стало известно, что в регионе прогремели взрывы.
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Что известно о взрывах в Николаевской области
21:19 в Воздушных силах отметили, что "Шахеды" находятся в воздушном пространстве Николаевщины. Добавили, что вектор движения ударных беспилотников – северо-западный.
21:38 мониторинговые каналы известили, что удалось сбить несколько "Шахедов". Также предупредили жителей Снигиревки, что будет громко. Кроме того, отметили, что существует угроза Николаевской и Кировоградской областям.
21:40 СМИ начали писать, что в Николаевской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Жителей призывают оставаться в укрытиях, ведь угроза ударных БПЛА сохраняется.
21:48 местные СМИ также сообщили, что взрывы прогремели в Херсоне. Доподлинно неизвестно, связано ли это с атакой дронами-камикадзе. Как бы там ни было, в регионе звучит воздушная тревога.
21:55 По состоянию на текущую минуту воздушную тревогу объявили в нескольких областях: Херсонской, Николаевской и Кировоградской.
В ночь на 3 декабря сбили 10 "Шахедов"
- Обратим внимание, что в ночь на 3 декабря российские военные в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Как отмечают в Воздушных силах ВСУ, запустили их из района Приморско-Ахтарска. Также оккупанты ударили одной управляемой авиационной ракетой X-59 из воздушного пространства Белгородской народной республики.
- Известно, что ударные дроны атаковали в несколько волн. Они заходили через оккупированную Херсонскую область на территорию Николаевской области. Собственно, в Николаевской области, в зоне ответственности воздушного командования "Юг", уничтожили большинство "Шахедов". Остальные двигались в северо-западном направлении и были сбиты в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.
- По результатам боевой работы противовоздушная оборона Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожила 10 "Шахедов". Также не достигла своей цели управляемая авиационная ракета X-59.