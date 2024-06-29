Смертельный ливень в Индии: в аэропорту Нью-Дели обвалилась крыша, – жуткие кадры
Источник:The Times of India
Два дня подряд индийскую столицу заливают сильные дожди. Непогода вызвала обрушение крыши в международном аэропорту имени Индиры Ганди.
В Нью-Дели под давлением большого количества воды обвалился потолок в международном аэропорту. Чрезвычайный инцидент произошел ночью 28 июня.
Смотрите также В Киеве прямо на остановке загорелась маршрутка
Непогода в индийской столице
Отмечается, что крыша упала в зоне вылета первого терминала. Известно, что он был недавно отремонтирован. Сейчас все вылеты первого терминала временно приостановили, а стойки регистрации закрыты из соображений безопасности.
Мы искренне сожалеем о том, что произошло, и просим прощения за причиненные неудобства,
– говорится в заявлении аэропорта.
К сожалению, из-за обрушения крыши по меньшей мере один человек погиб. Еще восемь получили ранения. Также несколько автомобилей завалило обломками. В сети показали страшные кадры с места происшествия.
Большая вода разрушила аэропорт в Индии: смотрите видео
Что происходило в аэропорту Индиры Ганди: смотрите видео
Последствия мощного ливня в Нью-Дели / Фото Respective Owner / Voice of America
Недавно разрушительное наводнение в Китае привело к десятку жертв.