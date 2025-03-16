В ночном клубе в Северной Македонии вспыхнул большой пожар: есть по меньшей мере 50 погибших

В Северной Македонии 16 марта вспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, в результате возгорания погибли десятки людей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на македонскую службу "Радио Свободы".

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Какие последствия крупного пожара в клубе в Северной Македонии

Журналисты написали, что в ночном клубе Pulse, что в восточном городе Кочани произошел пожар, жертвами которого, по данным МВД, стали по меньшей мере 50 человек.

Количество пострадавших пока устанавливают правоохранители. Некоторых из травмированных перевели в клиники в Штипе и Скопье. Официальной информации о том, как возник пожар и каковы его причины, до сих пор нет.

Как сообщают местные СМИ, причиной распространения пламени на дискотеке стало использование пиротехники, где выступала македонская группа DNA. На момент вспышки и распространения пожара клуб был переполнен людьми.

Журналисты сообщают, что после того, как вспыхнул пожар, на место происшествия прибыло большое количество пожарных бригад, машин скорой помощи, а также полиция.

Уже утром родные тех, кто был в ночном клубе в Кочане отчаянно ищут своих близких.

Я ищу свою внучку. Нас не пускают, и мы не знаем, где она. У нее звонит телефон, она не отвечает. Мы были в больнице в Кочане, в Штипе. Возможно, она ранена и не может позвонить. Кто-то должен срочно что-то сказать, где ее можно было бы искать,

– сказал один из македонцев.

Директор Центра кризисного менеджмента Стоянче Ангелов сообщил, что он уже находится в Кочане вместе с министром внутренних дел Пансом Тошковски и директором Бюро общественной безопасности Александром Яневым. Дополнительную информацию он пообещал сообщить позже.

В прокуратуре также сообщили, что точное количество жертв и пострадавших еще не установлено.

"Все компетентные службы, включая прокуроров находятся на месте. Сейчас продолжаются поисковые мероприятия и ведется расследование. Прокуратура Кочани будет располагать всеми возможностями для неотложных действий на месте", – сообщили в прокуратуре.