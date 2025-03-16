Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на македонську службу "Радіо Свободи".

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Які наслідки великої пожежі у клубі в Північній Македонії

Журналісти написали, що у нічному клубі Pulse, що у східному місті Кочані сталася пожежа, жертвами якої, за даними МВС, стали щонайменше 50 осіб.

Кількість постраждалих поки що встановлюють правоохоронці. Декого з травмованих перевели до клінік у Штипі та Скоп'є. Офіційної інформації про те, як виникла пожежа та які її причини, досі немає.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, причиною поширення полум'я на дискотеці стало використання піротехніки, де виступав македонський гурт DNA. На момент спалаху та поширення пожежі клуб був переповнений людьми.

Журналісти повідомляють, що після того, як спалахнула пожежа, на місце події прибула велика кількість пожежних бригад, машин швидкої допомоги, а також поліція.